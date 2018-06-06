До Європи не доїхати! Жахлива траса на Одещині, де відлітають колеса

35 км бездоріжжя на півдні Одещини стали для багатьох перепоною до бажаного відпочинку. У заручниках опинилися майже сотня баз, дитячі табори та місцеві мешканці.

Цей шлях, що з’єднує 6 курортних селищ у Татарбунарському районі, не ремонтували понад 25 років. Через бездоріжжя водії рейсових автобусів відмовляються сюди їхати.

Раніше у цих селах часто відпочивали туристи не лише з України, а й з Білорусі та Молдови. Тепер вони обирають інші курорти.

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Одним із найпопулярніших у Бесарабії напрямків було селище Расєйка. Тут півсотні баз відпочинку і кілька дитячих таборів. Туристів вабило чисте море і дешеве житло.

Ніч у таких скромних умовах коштує від 120 грн із людини. Проте через розбиту дорогу туристів дедалі меншає.

Вся дорога вкрита Ямами і тріщинами. Із райцентру до курорту Расєйка люди змушені їхати понад півтори години. Часто після таких подорожей водії ремонтують свої авто.

Якщо комусь потрібна медична допомога, люди можуть сподіватися тільки на себе.

Місцеві жителі давно просять владу підладнати дорогу – писали листи керівнику області та прем’єру, але марно. У сільраді гроші знайшли тільки на проект. А от ремонтувати нема за що.

До слова, на Миколаївщині через спеку та перевантажені фури –дороги буквально пливуть.

Опубліковано Червень, 06 в 22:28



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