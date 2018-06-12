Дім ветеранів до Дня захисника Вітчизни – проект Оксани Гаврилюк в Нових лідерах

Оксана Гаврилюк прослужила військовою 15 років і тепер сподівається, що цей ланцюжок допомоги – від психолога, від атошника до свого побратима – врятує не одну людську долю.

Відкрити Дім ветеранів на Житомирщині хоче до Дня захисника вітчизни восени.

Із кінозалу реабілітаційного центру має вийти Дім ветеранів Житомирщини. Відкритий простір, де будуть кухня, місця для відпочинку дітей, і для розмов дорослих.

Оксана Гаврилюк переконана у важливості свого проекту, адже багато учасників бойових дій не можуть знайти собі місця у мирному житті. І тому Дім ветеранів для багатьох буде порятунком.

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Оксану у її проекті підтримують військові капелани, які допомагають і атошникам і родинам загиблих воїнів.

За плечима в Оксани Гаврилюк – 12 років служби в МВС, і 3 роки – у Міністерстві оборони – в управлінні комунікацій та преси.

Каже – з військовими навчилась не лише дисципліні і вмінню швидко приймати рішення, а й тому – як знайти підхід до кожної людини.

Чи рядовий солдат, чи депутат Верховної Ради. У травні у парламенті Оксані вдалося провести благодійний концерт.

І депутати пообіцяли переказати тижневу зарплату на її мрію – дім ветеранів – активістка очікує 2 млн грн. Почувши про національний проект Нові лідери, без вагань зареєструвалася.

Факти ICTV писали про ще одного учасника телепроекту Нові лідери – Олексія Паращенко – автор проекту Безкоштовний спорт дітям.

Опубліковано Червень, 12 в 10:45



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