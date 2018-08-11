Домашня консервація: що заготовлюють та ціна

Українці активно запасаються на зиму домашньою консервацією.

Оригінальний смак, найякісніші інгредієнти – це не лише смачно, але й доступно.

В овочевих рядах рецептами нікого не здивуєш. В останні дні люди беруть помідори для консервування.

Огірки краще брати маленькі – вони найкраще підходять для консервування.

Жовті помідори ідеально підійдуть для соусу.

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А ще баклажани. Тут мільйон рецептів. Середня ціна банки із синенькими власного виробництва сягне 30 гривень.

Не забудьте про трави. Без них консервація точно не вийде. І такий букет на кілька банок потягне гривень на 10.

Не залежно домашні чи куповані, за статистикою українці найбільше полюбляють мариновані огірки. Купують їх чи не вдвічі більше, ніж томати.

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Опубліковано Серпень, 11 в 14:10



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