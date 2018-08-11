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Домашня консервація: що заготовлюють та ціна

Українці  активно запасаються на зиму домашньою консервацією.

Оригінальний смак, найякісніші інгредієнти – це не лише смачно, але й доступно.

В овочевих рядах рецептами нікого не здивуєш. В останні дні люди беруть помідори для консервування.

Огірки краще брати маленькі – вони найкраще підходять для консервування.

Жовті помідори ідеально підійдуть для соусу.

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А ще баклажани. Тут мільйон рецептів. Середня ціна банки із синенькими власного виробництва сягне 30 гривень.

Не забудьте про трави. Без них консервація точно не вийде. І такий букет на кілька банок потягне гривень на 10.

Не залежно домашні чи куповані, за статистикою українці найбільше полюбляють мариновані огірки. Купують їх чи не вдвічі більше, ніж томати.

Вчора Факти ICTV писали про те, як правильно виходити з відпустки – 5 порад, як не підірвати психіку та працювати із задоволенням.

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