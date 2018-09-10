Домашнє насилля: як себе врятувати та куди звертатися

Побої, приниження, моральні знущання. Щодня сотні українських жінок стикаються із домашнім насиллям. За рік майже 150 тисяч звернень до органів соцзахисту. І це лише п’ята частина з реальних цифр – кажуть фахівці.

Більшість жертв боїться і терпить. Аби не терпіли – рік тому ухвалили закон про запобігання домашньому насильству і створили спеціальні мобільні бригади.

По Україні працюють 46 мобільних бригад, викликають їх телефоном. Фахівці спілкуються з жертвами насильства, радять, куди звернутись по юридичну чи соціальну допомогу. З 2015 року в них понад 41 тисяча виїздів.

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До слова, що робити, якщо вдома вже зовсім нестерпно? Друга половинка напідпитку починає бити, кричати ще й на очах у дитини? У таких ситуаціях – дзвоніть 102. Оператори одразу ж направлять наряд поліції.

Опубліковано Вересень, 10 в 11:10



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