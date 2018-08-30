Домашнє насилля: як врятуватися та куди звертатися (ІНФОГРАФІКА)
Українські жінки дедалі більше не бояться чоловіків-тиранів. Попри те, що проблема насильства в сім’ї ніколи не втрачає актуальності, в останні роки жертви домашнього терору потроху починають говорити про звірства, бо є куди звернутися за допомогою – до психологів, поліції, чи до суду і часто на питання “що робити?” відповідають фахівці спеціалізованих гарячих ліній.
Але що робити, якщо вдома вже зовсім нестерпно? Друга половинка напідпитку починає бити, кричати ще й на очах у дитини? У таких ситуаціях – дзвоніть 102. Оператори одразу ж направлять наряд поліції.
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Фахівці радять, іноді просто небезпечно прямо говорити про насильство, тож радять розповідати натяками. Для цього операторам влаштовують тренінги протидії домашньому насильству.
Тренери наголошують, цьогоріч змінилося українське законодавство, а відтак збільшилося і коло суб’єктів домашнього насильства. Тож навчають операторів, насамперед, розбиратися в ситуації.
До слова, Факти ICTV провели перевірку гуртожитків відомих вишів України – результати шокували.
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