Домашнє насилля: як врятуватися та куди звертатися (ІНФОГРАФІКА)

Українські жінки дедалі більше не бояться чоловіків-тиранів. Попри те, що проблема насильства в сім’ї ніколи не втрачає актуальності, в останні роки жертви домашнього терору потроху починають говорити про звірства, бо є куди звернутися за допомогою – до психологів, поліції, чи до суду і часто на питання “що робити?” відповідають фахівці спеціалізованих гарячих ліній.

Але що робити, якщо вдома вже зовсім нестерпно? Друга половинка напідпитку починає бити, кричати ще й на очах у дитини? У таких ситуаціях – дзвоніть 102. Оператори одразу ж направлять наряд поліції.

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Фахівці радять, іноді просто небезпечно прямо говорити про насильство, тож радять розповідати натяками. Для цього операторам влаштовують тренінги протидії домашньому насильству.





Домашнє насилля: як врятуватися та куди звертатися (ІНФОГРАФІКА) / 3 фотографии

Тренери наголошують, цьогоріч змінилося українське законодавство, а відтак збільшилося і коло суб’єктів домашнього насильства. Тож навчають операторів, насамперед, розбиратися в ситуації.

До слова, Факти ICTV провели перевірку гуртожитків відомих вишів України – результати шокували.

Опубліковано Серпень, 30 в 13:39



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