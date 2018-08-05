Допомога бійцям на передовій! Тонкощі роботи медиків у зоні АТО

Чергова ротація медиків першого добровольчого мобільного шпиталю, котрі працюють на Приморському напрямку – сім мобільних груп. Це волонтери, які на місяць залишають цивільну роботу, аби допомогти бійцям на передовій.

Для Руслана з Вінницької області це вже третя ротація на лінії зіткнення. Вперше потрапив сюди ще у 2016-му. У цивільному житті Руслан – лікар-інтерн, який ще продовжує навчання. Розповідає, про мобільний шпиталь дізнався з інтернету й одразу вирішив приєднатися до волонтерів. Хоча й важко було переконати у такому кроці рідних.

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У складі мобільних бригад – волонтери зі всіх регіонів України. Микола з Києва – тут працює водієм. У 2014-тому на фронт потрапив за мобілізацією. А повернувшись додому, вирішив, що й далі допомагатиме побратимам.

Волонтери регулярно працюють поряд з військовими медиками. З початку бойових дій рівень професійності останніх значно зріс. Втім, від допомоги добровольців військові лікарі наразі не відмовляються. Така підтримка вкрай потрібна – адже ворожі обстріли тривають. Лише за цей тиждень медики і волонтери рятували життя і здоров’я 13-м нашим пораненим захисникам.

До слова, безкоштовна медицина для Донбасу – проект Геннадія Друзенка у Нових лідерах.

Опубліковано Серпень, 05 в 19:39



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