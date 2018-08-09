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Допомога у виборі професії і заохочення – проект Дмитра Ковбасюка у Нових лідерах

Ніщо не мотивує більше, ніж підтримка старших товаришів. Він вирішив виховувати спеціалістів ще зі школи. Він мотивує та допомагає їм зробити найвідповідальніший вчинок в житті – вибір майбутньої професії. Знайомтесь, Дмитро Ковбасюк – учасник проекту Нові лідери.

Нестача висококваліфікованих фахівців. Така проблема поставала перед багатьма роботодавцями в нашій країні. Тож, щоб її розв’язати,  Дмитро Ковбасюк зі своєю командою створили освітній проект Юфьюче, який мотивує старшокласників до навчання та відповідального вибору майбутньої професії.

Програма існує вже другий рік. Торік у ній взяли участь 12 учнів  з трьох шкіл Одеської області, а цього до проекту приєдналися ще 25 старшокласників.

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Правила вступу до проекту Юфьюче прості – бал табеля має бути не нижче 9,5. Упродовж року навчання в школі учасник отримує 1,5 тис. гривень стипендії, допомогу репетиторів, а після вступу до вишу – 2,5 тис. грн. Таке фінансове заохочення та допомога значно мотивують молодь і спонукають більш відповідально ставитися до вибору свого майбутнього.

Дмитро планує збільшити географію проекту та допомогти всім здібним дітям України. Щоб реалізувати ідею  в національному масштабі, він звернувся до проекту Нові лідери.

Водночас команда Юфьюче впевнена, що старшокласникам необхідно вже тепер думати про своє майбутнє, але при цьому не поспішати дорослішати.

К слову, українська платформа 3D-моделей: проект Анастасії Гаврилюк у Нових лідерах.

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