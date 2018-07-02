Дороги без лихачів і героїв парковки: план Костянтина Андріюка в Нових лідерах

Безпечні дороги, культурне паркування та прозорі штрафи для всіх порушників. Це не мрія, а плани на близьке майбутнє – впевнений Костянтин Андріюк, сьогоднішній герой циклу Нові лідери. Вже кілька років поспіль, він самотужки агітує людей за безпечне водіння та виступає проти паркування на місцях для інвалідів.

Розробив проект, який має покласти край високій смертності на дорогах та підняти рівень культури українських водіїв. Костянтин планує встановити по всій країні камери контролю швидкості та фотофіксацію порушень паркування. А гроші зі стягнутих штрафів віддавати на благоустрій міст.

Костянтин намагається “вилікувати” водіїв, які незаконно паркуються на місцях для людей з інвалідністю.

7-денний експеримент з перевиховання водіїв став шалено популярним в інтернеті.

Приміром, відео з циклу набрало понад півмільйона переглядів. Та порушники не перевелися.

Пішохідний перехід на вулиці зі жвавим рухом. Ще 3 роки тому його тут не було, як і інших зебр поблизу, і людям доводилось перебігати дорогу, ризикуючи потрапити під колеса автівки.

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Костянтин давно робить все самотужки, бо впевнений: безпека на дорозі досі поза увагою держави.

У Костянтина ж натомість, є конкретний план дій: власний проект Безпечна дорога. Пропонує почати зі встановлення камер контролю швидкості та фотофіксації паркування. За порушення штрафувати автоматично і обов’язково всіх.

Більшість прибутків від штрафів планує віддавати територіальним громадам, які й слідкуватимуть за справністю камер. За оцінками Костянтина це мільярди гривень.

Свій проект Костянтин спробує реалізувати в рамках програми Нові лідери вже цієї осені.

До слова, європейське поводження з відходами: проект Анни Таранцової у Нових лідерах.

Опубліковано Липень, 02 в 11:36



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