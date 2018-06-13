Дороги у Швеції: як їхати тисячі км без зупинок на електрокарі

Альтернативну технологію розробляють винахідники з університету шведського міста Лунда.

Вони пропонують прокладати уздовж проїзної частини невелику електропровідну рейку, від якої машини зможуть підзаряджатися просто під час руху.

За основу розробки науковці взяли технологію електропотягів. Електропотяг бере струм з лінії, розташованої над ним.

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Контактний електроприймаючий пристрій, прикріплений до днища машини, має 3 точки дотику до рейки. Поки його потрібно випускати, як шасі літака, вручну – спеціальною кнопкою.

У майбутньому він вмикатиметься автоматично, як тільки батарея потребуватиме підзарядки, а рейка зі струмом опиниться під машиною.

Одна з найважливіших переваг електричних доріг у тому, що вони допоможуть зменшити в розмірах автомобільні батареї, які у майбутньому знадобляться у велетенській кількості.

Це також дозволить суттєво скоротити кількість матеріалів, з яких їх виготовляють.

Наголошують розробники й на тому, що їхня технологія прокладки рейок – поверх асфальту – займає мало часу та коштує порівняно недорого.

До слова, Маск масово звільняє співробітників Tesla.

Опубліковано Червень, 13 в 14:59



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