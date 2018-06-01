Досі відкритий? Коли почнуть ремонтувати Шулявський міст

Столичні дороги перекриють через велосипедистів. Одразу 3-ма маршрутами у місті відбудуться двоколісні перегони.

Сьогодні з 10-ої ранку до 6-ї вечора перекритим, зокрема, буде проспект Глушкова. Завтра заради роверів закриють проспект Перемоги, бульвар Шевченка та Хрещатик. А післязавтра до 15-ої години зупинять проспект Лобановського. Тривають і ремонти доріг. Зокрема на вулицях Олени Теліги та Степана Бандери. Тому цим маршрутом рух транспорту може бути ускладнений. А от сумнозвісним Шулявським мостом досі можна проїхати.

Втомлений Шулявський міст обіцяли перекрити в червні. Проте завадити цим планам може суперечка навколо проектів реконструкції.

Дивіться: Як “провчити” порушників на дорогах – досвід Польщі

Затверджений столичною владою проект передбачає будівництво розв’язки в формі трилисника. Однак категорично проти автор альтернативного проекту трирівневої розв’язки. Державної експертизи він не пройшов. Та прихильники трирівневої розв’язки не здаються: з допомогою петиції просять столичну владу провести ще один конкурс проектів.

Попередні консультації щодо ймовірного повторного конкурсу сторони домовилися провести 6-го червня. А от коли буде можливий сам конкурс – поки невідомо. Тим часом виконавці робіт ще в травні попереджали: подібні ініціативи можуть лише затягнути процес реконструкції.

Шулявський міст частково обвалився ще торік у лютому. Спочатку його обіцяли реконструювати протягом року. Але за цей час устигли лише узгодити проект. Реалізувати ж його мали за 17 місяців. Та коли саме почнуться роботи, достеменно поки невідомо. Тим часом, втомленим мостом, попри заборону, серед білого дня й далі їздять вантажівки.

До слова, на Миколаївщині через спеку та перевантажені фури – дороги буквально пливуть.

Опубліковано Червень, 01 в 14:39



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.