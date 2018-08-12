Дозніміть фільм і не сумуйте: як у Києві згадували Леоніда Кантера
У центрі столиці напередодні сиділи на табуретах. І не просто так, а з ідеєю. Влаштували флешмоб, аби прорекламувати майбутній фільм Леоніда Кантера.
Режисер несподівано наклав на себе руки у червні, та друзів попросив дозняти фільм і не сумувати.
Нині його друг Ярослав Попов доробляє фільм з відео, яке знімав Кантер.
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Щоправда, на кіно ще треба дозбирати сотні тисяч гривень.
Нагадаємо, вчора на Контрактовій площі пройшов флешмоб на честь покійного режисера – Леоніда Кантера.
2018-08-12
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