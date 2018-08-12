Факти / Відео / Україна / Дозніміть фільм і не сумуйте: як у Києві згадували Леоніда Кантера/

Дозніміть фільм і не сумуйте: як у Києві згадували Леоніда Кантера

У центрі столиці напередодні сиділи на табуретах. І не просто так, а з ідеєю. Влаштували флешмоб, аби прорекламувати майбутній фільм Леоніда Кантера.

Режисер несподівано наклав на себе руки у червні, та друзів попросив дозняти фільм і не сумувати.

Нині його друг Ярослав Попов доробляє фільм з відео, яке знімав Кантер.

Дивіться:  “Руський мір” в Африці. Хто вбив Орхана Джемаля і його групу

Щоправда, на кіно ще треба дозбирати сотні тисяч гривень.

Нагадаємо, вчора на Контрактовій площі пройшов флешмоб на честь покійного режисера – Леоніда Кантера.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Леонід Кантер
Прийти зі своїми табуретами: флешмоб у Києві на честь режисера Леоніда Кантера
Пішов у вічність. Яким запам’ятався відомий український режисер Леонід Кантер

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка