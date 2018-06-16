Драйв та емоції. Під Києвом змагаються українські монстр-траки і квадроцикли

Цікаво та екстремально можна провести вихідні на Київщині. Тут власники позашляховиків та потужних двигунів з всієї України зібралися аби довести, хто з них вправніший водій на дорозі.

Три дні поспіль ревіння потужних моторів тут чути майже безперервно.

Адже щоб подолати трасу, учасникам доводиться витискати максимум зі своїх залізних коней. Та інколи і це не допомагає. Тоді доводиться вибиратися.

Та ні бруд, ні спека не стали на заваді учасникам змагань, упевнений їх організатор Віталій Гребенюк. На його заклик відгукнулися півтори сотні екіпажів із Києва, області, а також Житомирщини, Чернігівщини і Сумщини, є навіть учасники із Казахстану. 150 екіпажів розділені за класами автомобілів на 3 групи: квадроцикли, позашляховики і так звані біг фути. Траси тут теж різної складності – відповідно до можливостей залізних коней.

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Авторалі позашляховиків об’єднало абсолютно різних людей, але в усіх одне хобі, як вони кажуть 4Х4. У звичайному житті – інженер і фахівець з теплових насосів. Сьогодні ж він – пілот свого серійного позашляховика, адже ніякого додаткового обладнання пан Валерій не встановлював.

А от капітан далекого плавання пан Володимир свого Дракона зробив із вантажівки ГАЗ-66. З першого погляду тут нічого не нагадує дитя радянського автопрому 60-х років. Завдяки зміненому кузову, підвісці і двигуну почувається на бездоріжжі майже як на шосе.

Перукар-модельєр Тетяна на таких змаганнях уперше. Однак не хвилюється, адже за кермом уже 11 років, а цієї весни брала участь у змаганнях жінок на Хрещатику. Тут, каже, все по-іншому, але ще цікавіше.

Найвитривалішими, кажуть організатори, вже традиційно виявилися старі японські позашляховики. Але, учасники наголошують – головне як в олімпійських іграх: не перемога, а драйв, емоції і відпочинок на природі.

До слова, новий Land Rover Discovery – характеристики та ціна.

Опубліковано Червень, 16 в 20:51



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