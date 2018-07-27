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Дрони ОБСЄ зафіксували біля Луганська 10 ворожих градів і 30 танків

Напередодні ввечері загинув один наш військовослужбовець. Ще один український воїн зазнав поранення. Загалом, бойовики 32 рази відкривали вогонь по наших позиціях.

Активізувався ворог на Луганщині. З гранатометів та іншого піхотного озброєння окупанти вели вогонь в районі Новолуганського, поблизу Світлодарська, та по оборонцям Кримського.

На Донецькому напряму традиційно гаряче будо поблизу Маріуполя. Так бойовики відкривали вогонь з мінометів в районі Чермалика, Лебединського та Широкіного. Вже сьогодні ворог 9 разів вдавався до обстілів наших позицій.

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Саме на позиціях в районі Майорська ми були сьогодні. Бійці відзначають – про хлібне перемир’я залишився тільки спогад. За спостереженнями військових,  активізація почалась відразу після чемпіонату світу з футболу.

До слова, з’явились нові подробиці обстрілу тролейбусної зупинки у Донецьку взимку 2015.

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