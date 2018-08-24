Друг, чоловік, батько: історія трьох побратимів, віддавших життя за Україну

На в’їзді до провінційних Заліщиків бігборд із фотографією місцевого добровольця батальйону “Айдар” – Ореста Квача. Як нагадування, що війна – це біда не лише Донбасу. Це біль родин у кожному куточку України. Немає жодного міста чи села, де б не проводжали на війну своїх чоловіків і не чекали їх живими додому. Футбольний ультрас, активіст Революції гідності та випускник військового ліцею імені Богуна Орест Квач одним із перших поїхав на Схід розвідником у батальйон “Айдар”. Він народився за місяць до проголошення України незалежною. І за неї віддав своє життя.

Вдова Андрія Кизила Оксана разом із дворічним сином у Львівській академії сухопутних військ, де муштрують майбутніх офіцерів. Покоління її чоловіка з навчальних аудиторій відправляли одразу в горнило боїв на Донбасі. Сотні необстріляних хлопців у критичний для держави момент брали на сході командування на себе. 21-річний Андрій Кизило молодшим лейтенантом 2014-го після пришвидшеного випуску пішов на фронт під Маріуполь.

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Історія киянина Олександра Бойка типова для більшості тих, хто отримав повістку на початку війни. Під спідницею дружини не ховався, пішов на фронт прикордонником. Після демобілізації підписав контракт із бригадою морської піхоти, хоча міг залишатися вдома – борг батьківщині віддав сповна. Та родині своє рішення пояснив просто – Україна в небезпеці. Востаннє Олександр подзвонив привітати сина з днем народження у розпал бою в листопаді 2016го.

Пекельний січень 2016-го. Авдіївка. штурмова група бійців на чолі з Андрієм Кизилом пішла на зачистку позиції бойовиків під назвою “Алмаз” відбити у кремлівської наволочі кількасот метрів рідної землі. Тоді у свої 23 він вже дослужився до капітана, став заступником командира батальйону. Кар’єра йшла стрімко вгору. Міг особисто не ризикувати життям, розробив би операцію, дав команду і в бій пішли б підлеглі. Та Андрій не такий. До нутра кісток він був офіцером вже нової української армії. Повів на операцію особисто, задачу група виконала – зачистила ворожі позиції, зайняла їхню оборону. Та під час мінометного обстрілу капітан Кизило і два побратими зазнали смертельних поранень.

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Опубліковано Серпень, 24 в 23:28



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