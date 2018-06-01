Друга хвиля кору в Україні: симптоми та як захиститися
В Україні нова хвиля епідемії кору. І цього разу вже хворіють дорослі.
Як з’ясувалося, більшість українців не пам’ятає точно, чи робили їм щеплення у дитинстві чи ні. Тож сподіваючись, що таки мають захист – до лікарів не поспішають.
А дарма – виявляється, одразу робити нову вакцинацію не обов’язково – можна перевірити чи є у вашій крові антитіла.
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Хвороба починається, як звичайна застуда, кашель, температура, потім висипи на шкірі. Врятувати може попередня вакцинація – але і тут ситуація не проста. У поліклініках є вакцини лише для планових щеплень – для дітей і тих, кому до 30 років.
До 72-х годин з моменту контакту – ви можете вакцинуватися, це екстрена вакцинація, до 6 годин після контакту ввести людський імуноглобулін, який не захистить, але захворювання буде протікати в легкій формі.
До слова, через критичну ситуацію з наданням медичних послуг на окупованих територіях Донбасу, там з’явилася загроза епідемії кору.