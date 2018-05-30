ДТП у Будапешті: чому водій не помітив перепони та чи перевіряли його

Уже відомо, кому належав автобус, на якому у ДТП у Будапешті потрапили українські туристи. Журналісти знайшли цю фірму у Шепетівці. Аварія сталась у понеділок увечері – двоповерховому автобусу знесло верхню частину, бо він не вписався в обмежувач висоти.

Постраждало 28 українців, семеро нині у важкому стані.

Інспектори переконують: ситуація з перевезеннями в області жахлива. І все через мораторій на перевірки підприємців.

Побачити заздалегідь до подорожі автобус туристу також не вдасться.

Читайте: Музикант гурту Pianoбой потрапив у серйозну ДТП

Дізнатись, чи є медичні довідки у водіїв, їхній стаж роботи і чим оснащений автобус – туристу практично не можливо. Але перевізників лякає позбавлення ліцензій – і деякі намагаються дотримуватись елементарних правил перевезення.

Тур фірмі-винуватцю ДТП у Будапешті загрожує покарання. А от компенсації постраждалим – це вже як вирішить суд.

Нагадаємо, на Одещині пасажирський потяг протаранив мікроавтобус.

Опубліковано Травень, 30 в 21:49



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.