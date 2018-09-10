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ДТП у Одесі: що каже підозрюваний і яке покарання

Київський районний суд Одеси задовольнив клопотання прокуратури, щодо 27-річного Олега Семиренка, підозрюваного в скоєнні смертельної ДТП. У суботу близько 10-ї вечора він на шаленій швидкості проїхав на червоний сигнал світлофора, його БМВ врізалася в іншу машину і відлетіла на зупинку, збивши 7 людей.

Старші чоловік і жінка померли на місці, ще п’ятеро людей госпіталізували. Четверо з них отримали легкі травми. Ще один 37-річний постраждалий у реанімації – у нього політравма голови, численні переломи кінцівок та ампутоване передпліччя.

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Олег Семиренко свою провину визнав. Його родина готова оплатити лікування постраждалого та заплатити за поховання загиблих.

За однією з версій, чоловік керував автомобілем напідпитку. Проте сам Олег стверджує, ні алкоголь, ні наркотики не вживає. Проте, чи це так, встановить експертиза.

Підозрюваний не вперше потрапляє у ДТП – усе через жагу до швидкості. На Youtube-каналі чоловіка опубліковані кілька відео, де він гасає вулицями Одеси. За дві смерті водієві загрожує від 8 до 10 років тюрми.

Нагадаємо, на 6-й станції Фонтану в Одесі автомобіль BMW після зіткнення зі Skoda влетів у зупинку з людьми. 3 людини загинули, 4 постраждали.

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