ДТП з українцями у Польщі: постраждалих залишили без медичної допомоги

Потерпілі у Польщі українці у ДТП, яка сталась на вихідних – нині у лікарнях. Але їм не надають медичної допомоги.

Виявилось, що страхова компанія Провідна ніяк не перерахує гроші на їхнє лікування.

Водночас туристична фірма Аккорд-тур, яка організувала цю поїздку – лише відмовчується. Хоча на справді має тиснути на страховиків, судитися з первізником та думати, як переправити українців назад – додому.

Активістів обурює, що Аккорд-тур намагається перекласти відповідальність на перевізника, адже люди підписали договір з турагентством.

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Щодо лікування – турагенція пораненим радить звертатися до страхової компанії. Тож поки всі причетні організації перекладають провину одна на одну, юристи радять подавати позови до суду.

Нагадаємо, у Польщі перекинувся автобус з 54 українцями, які їхали зі Львова до Відня.

Опубліковано Серпень, 20 в 21:54



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