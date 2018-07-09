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Дуда: відносини з Україною треба будувати на історичній правді

Схоже, що Росії не вдається розколоти дружні відносини між Польщею та Україною, використовуючи історичний грунт – це вкотре підтвердили президенти країн.

Напередодні, глави держав, відвідали Волинь з нагоди 75-ї річниці волинської трагедії.

Анджей Дуда у Луцьку взяв участь у Мессі в костелі Петра і Павла, потому відвідав і селище Олика, де є старе польське кладовище.

Тим часом, Петро Порошенко також відвідав Волинь після поминальних заходів у польському містечку Сагринь.

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Глави держав не зустрічалися, але меседжі дали досить чіткі: історикам – історичне, науковцям – наукове, а політики мають працювати на людей і дивитися у майбутнє. Польща буде великим другом України, бо від суперечки польського та українського народів виграє лише третій.

До слова, президент Петро Порошенко закликав Польщу до перегляду змін до закону про Інститут національної пам’яті.

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