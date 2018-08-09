Думали, провалимось! Скільки ще селянам на Закарпатті їздити аварійним мостом

У Закарпатському селі Буштино цілих два мости, які з’єднують населений пункт із Рахівським районом. От тільки жоден не можна експлуатувати. Конструкція старого моста іржава та зношена, а щойно по ньому проїде автобус чи вантажівка – хитається та дрижить. Тротуару – майже немає. Міст визнали аварійним. І хоч дорожники щомісяця латають дірки – вони вже за кілька днів вкриваються тріщинами. Крім того, міст – вузький. Ширина смуги – всього 6 метрів.

Рішення багаторічної проблеми зовсім поряд – за кілька метрів. Там майже звели новий міст. Щоправда на завершальному етапі робіт він останні 12 років, а витрачено на його зведення майже 30 мільйонів.

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Селищний голова каже: Дорога Ужгород – Рахів, на якій стоїть міст через Тереблю – державного значення, тому селище виділяти кошти ні на ремонт старого мосту, ні на будівництво нового – не може. У службі автомобільних доріг області пояснюють – міст будувати припинили, бо забракло 13 мільйонів. Залишалося лише заасфальтувати конструкцію, облаштувати заїзд, зробити тротуари, освітлення та поручні. За цьогорічними перерахунками потрібно вже 25 мільйонів.

А поки новий міст чекає фінансування, припинити експлуатацію старого, аварійного у службі автомобільних доріг не можуть, адже це єдине сполучення з Рахівським районом. Щоб об’їхати, потрібно подолати понад п’ятдесят кілометрів. На Закарпатті майже 1300 мостів. 60 % з них – потребують негайного ремонту або заміни. Будівництво однієї автомобільної переправи нині коштує від трьохсот мільйонів до мільярда гривень. Цьогоріч же на утримання всіх мостів області передбачено всього 2 мільйони гривень.

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Опубліковано Серпень, 09 в 13:54



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