Дунай, унікальна юшка та вино: що подивитись у Вилковому та ціни

Тут замість вулиць – річкові канали, а моторні човни – замінюють автомобілі. Саме тут Дунай впадає у Чорне море. З весни та до осені містечко Вилкове перетворюється на центр зеленого туризму півдня України. Однак окрім чарівної природи, все інше у Вилковому залишилось ніби забальзамоване ще з радянських часів. Однак, попри це, регіон поступово розвивається у напрямку зеленого туризму.

Містечко Вилкове на півдні Одещини розкинулося на берегах Дунаю – він тут розливається десятками проток. Тож донедавна човнів тут було більше, ніж машин. Поплавати мальовничими місцевими каналами щороку приїжджають тисячі туристів. Найбільша для них принада – так званий нульовий кілометр, саме тут Дунай впадає в Чорне море.

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Такі прогулянки завершуються відвідуванням місцевих островів – їх тут аж півсотні. На них вирощують фрукти й овочі та випасають корів. Щоправда, стрімка течія Дунаю щоразу змінює береги. На островах пригощають смачною юшкою – готують її за старовинним рецептом перших поселенців Вилкового – липован. Цю страву завжди готували на весілля.

Для любителів риболовлі у Вилковому – справжній рай. Тут водиться сазан, севрюга, сом і судак. Але найпопулярніший – дунайський оселедець. Після насиченого та цікавого дня переночувати можна на одній із місцевих туристичних баз. Середня вартість стандартного номеру – 770 гривень. Майже в кожному будинку готують вино унікального сорту Новак, який ще кілька століть тому привезли до містечка з Європи. Через те що виноград росте біля полуниці, він частково переймає її смак. Туристи кажуть – на островах час ніби завмирає – тож їдуть сюди, щоб відпочити душею і тілом.

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Опубліковано Серпень, 17 в 16:41



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