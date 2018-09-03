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Два класи, вбиральня і коридор: нелюдські умови навчання на Закарпатті

На Закарпатті першокласники навчаються у коридорі. Школа початкова, її будівля невелика. Майже половину займають дві колишні вчительки. Вони живуть у шкільних класах. Поселилися ще за радянських часів. Звільняти приміщення нині не бажають. Через це дітям вчитися ніде.

На Волині до школи дітей не пустили батьки. Все через те, що вже понад 10 років тому там назріло питання будівництва нового закладу – адже зараз дітей там вдвічі більше, класи маленькі, адже це стара польська хата, а інший корпус – це колишня  клуб, яка вже тріщить по швам.

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Та весь цей час чиновники лише годують людей обіцянками. То проект застарів, то грошей нема. Тому й вирішили взагалі не пустити дітей на навчання.

До слова, про що мріють діти і як змінилося навчання з 1 вересня 2018 року.

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