Димлять, скриплять, відвалюються двері та колеса: стан київських маршруток

Не поїздка, а кара небесна – стан пасажирського транспорту вже не на жарт дратує українців. Це стосується і міських, і міжміських перевезень. І головна біда не хамство водіїв, а якими вони виходять на маршрути – без перевірок.

Технічний стан автобусів – димлять, скриплять, відвалюються двері та колеса.

Автобуси один за одним виїжджають на маршрут без жодної перевірки. Механіка навіть не видно.

За нашою інсайдерською інформацією, в автопарку чимало інших порушень. Так, начальник першої колони без жодної освіти вже кілька років керує сотнею людей. Він же і планує маршрути на виїзд.

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Поспілкуватися із директором автопарку не вдалося. Той, дізнавшись про наш приїзд, на роботу не вийшов. Ніби то стало зле, і він поїхав до лікарні. Самі ж водії кажуть, зламати побудовану роками систему навряд чи вдасться.

До слова, у Франківську після ремонту фасаду обвалився балкон разом із жінкою.

Опубліковано Липень, 10 в 13:43



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