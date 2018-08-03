Директора відсторонили, приставлена охорона – подробиці скандалу у дитячому притулку

На Волині конфлікт довкола дитячого притулку в місті Рожище. Діти звинувачують працівників у побитті . Про це вони поскаржилися представникам омбудсмена, які відвідали заклад з раптовою перевіркою.

Про рукоприкладство розповіли близько десятка дітей. На їхньому тілі ревізори побачили синці та садна. Тож викликали поліцію та відповідні служби, аби вони перевірили, чи має місце регулярне знущання над дітьми.

Троє дітей заявили про сексуальні домагання з боку керівництва закладу.

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Окрім ймовірного насилля, у притулку представників омбудсмена вразили умови тримання дітей. Захисники прав людини заявляють, директора відсторонили від роботи, а біля закладу поки цілодобово чергуватимуть правоохоронці.

Розібратися обіцяють профільні служби. Чиновники визнають, такі ситуації зазвичай замовчують. Дорослі та соцслужби твердять, що діти мають складні долі та характер, часто ведуть себе неадекватно і впоратися з ними важко.

Нагадаємо, на Одещині затримали 29-річного педофіла, який зґвалтував 8-річного хлопчика.

Опубліковано Серпень, 03 в 10:22



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