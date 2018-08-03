Факти / Відео / Україна / Директора відсторонили, приставлена охорона - подробиці скандалу у дитячому притулку/

Директора відсторонили, приставлена охорона – подробиці скандалу у дитячому притулку

На Волині конфлікт довкола дитячого притулку в місті Рожище. Діти звинувачують працівників у побитті . Про це вони поскаржилися представникам омбудсмена, які відвідали заклад з раптовою перевіркою.

Про рукоприкладство  розповіли близько десятка дітей. На їхньому тілі ревізори побачили синці та садна. Тож викликали поліцію та відповідні служби, аби вони перевірили, чи має місце регулярне знущання над дітьми.

Троє дітей заявили про сексуальні домагання з боку керівництва закладу.

Дивіться: Погуляли на весіллі. Масове отруєння на Волині – серед постраждалих іноземці

Окрім ймовірного насилля, у притулку представників омбудсмена вразили умови тримання дітей. Захисники прав людини заявляють, директора відсторонили від роботи, а біля закладу поки цілодобово чергуватимуть правоохоронці.

Розібратися обіцяють профільні служби. Чиновники визнають, такі ситуації зазвичай замовчують. Дорослі та соцслужби твердять, що діти мають складні долі та характер, часто ведуть себе неадекватно і впоратися з ними важко.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Погуляли на весіллі. Масове отруєння на Волині – серед постраждалих іноземці
Заліз подивитися: на Черкащині хлопчик ледь не загинув у електропідстанції
Чорноморські ігри у Скадовську: чи з’явиться нова Тіна Кароль або Настя Каменських
Перші місця та жага до знань: юні математики з України підкорили Румунію
Наслідки мораторію на перевірки таборів: сотня отруєних дітей за 2 тижні
Зброя, димові шашки та БТР: військовий табір для дітей на Черкащині
Найбільша у світі сім’я із 346 людей на Одещині: секрети та побут рекордсменів
Масове отруєння і кома: чим нагодували дітей в таборі Славутич під Києвом

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка