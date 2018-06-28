Дитя народжене у муках: 22 роки з дня ухвалення Конституції

22 роки тому Верховна Рада (ВР) після 24-годинної безперервної роботи, запеклих суперечок і непростих компромісів ухвалила одне із найважливіших рішень в історії України.

Головний ініціатор ухвалення основного закону тодішній президент Леонід Кучма, поставив питання руба – або Рада ухвалює основний закон, або у вересні він проводить референдуму з прийняття Конституції.

Один із творців Конституції Михайло Сирота вважав ухвалений документ важким компромісом. Питання мови вдалося відстояти, але зате комуністи домоглися автономії для Криму. Україна стала президентсько-парламентською республікою із сильним главою держави.

Але постійні конфлікти з ВР та нездатність її ухвалювати радикальні зміни призвели до того, що 2000-го року Кучма ініціював референдум – президентські повноваження хотіли посилити, депутатську недоторканність скасувати, парламент зробити двопалатним. Народ усе схвалив, але Рада вперто проігнорувала результати референдуму.

У грудні 2004-го, у розпал Помаранчевої революції Україна перебувала у гострій політичний кризі. Верховний суд ухвалив рішення про так званий третій тур президентських перегонів. Кандидати на булаву Віктор Ющенко та Віктор Янукович погодилися на так звану політреформу. І 8-го грудня 2004-го року ВР змінила основний закон і Україна стала парламентсько-президентською республікою.

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Та прийшовши до влади, 2010-го року Янукович захотів повернути собі повноваження. Регіонали натиснули на конституційний суд і той скасував політреформу 2004-го року. Україна знову стала президентсько-парламентською.

Така редакція проіснувала стільки ж, скільки при владі був Янукович. І вже у лютому 2014-го, після його втечі, парламент одразу ж повернув редакцію 2004-го року.

Та конституційний процес не зупиняється. 2015-го основний закон змінили для проведення децентралізації. 16-го – для перезапуску судової системи та очищення суддівського корпусу від корупціонерів.

А цього року, ймовірно, що в Конституцію спробують закріпити і євроатлантичний курс України.

І звичайно ж, ще одна довгоочікувана зміна – скасування депутатської недоторканності. ЇЇ обіцяють усі парламенти і президенти, але поки головний привілей слуг народу, непорушний.

До слова, Факти ICTV пропонують вам перевірити, наскільки добре ви знаєте свої конституційні права.

Опубліковано Червень, 28 в 14:38



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