Дитячі табори у Карпатах та Одесі: умови, ціни та програма

Один з 3-х у Буковелі таборів – Лісовий. Нині тут 700 діток від 7 до 17-ти років. Він спрямований на розвиток творчості та лідерських якостей. Тому всі 14 днів, поки триває зміна, юні відпочивальники мають творчі завдання.

У червні погода у Карпатах мінлива, часто дощить, та якщо пощастить, діти купаються у басейні просто неба. Їх тут навіть вчать плавати.

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Тут є ще 2 табори – це Гірський, з поглибленим вивченням іноземних мов, він для дітей з 8-ми років.

Та Озерний – туристичний табір, де живуть у наметовому містечку 9 днів та вчаться ходити в гори. Він уже для старших – з 12-ти років. Заклади невдовзі запрацюють, тож дітей буде майже вдвічі більше.

Відпочивають, знаходять нових друзів – в Одесі діти вже о 8 ранку активно оздоровлюються. У Молодій гвардії час руханки на березі моря.

Тут понад тисяча діток. Центр працює протягом року, якраз закінчується перша літня зміна. Чимало дітей тут бували і раніше.

Молода гвардія один із настаріших дитячих таборів країни, йому майже 100 років. На величезній території у 30 га – 3 табори.

Спортивні майданчики, бібліотека, літній театр, автодром – все обладнано сучасною технікою. Взимку діти тут і вчаться.

Приїхати до Молодої Гвардії може кожен охочий. Дитячий центр належить державі, для обдарованих дітей та з особливими потребами – путівки частково оплачує міністерство.

Загалом відпочинок коштує трохи більше, ніж 8 тис грн за 21 день.

До слова, де хочуть відпочити українці влітку.

Опубліковано Червень, 13 в 14:57



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