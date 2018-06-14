Дитячі табори в Польщі 2018: куди відправити дитину і ціни

Тут ніхто нічого не робить з примусу. Наприкінці 19 ст саме тут ксьондз Сємашка організував будинок опіки для бідних хлопців, вони працювали, а за це мали їжу та нічліг. У 1950 роках 20 ст заклад закрили, а 1993 року відновили вже у новому форматі. Тепер – це місце для усіх. Нині у Польщі майже 30 таких майданчиків.

У кожному осередку від сотні до двох відвідувачів віком від 6 до 20 років. Для батьків це задоволення нічого не коштує. Дітьми займаються майже протягом усього року. Ще й годують і організовують поїздки країною та за кордон.

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Гроші виділяє міська влада і спонсори часто надають приміщення для майданчиків без орендної плати. Більше того, усі осередки з якісним ремонтом. І такий підхід спрацьовує. Діти не нищать нічого навіть у туалетах, де немає камер спостереження, і самі складають графіки прибирань і дбають про свою Сємаху.

Ізі 13 років, ходить сюди лише рік, але вже хоче бути лідером. І такі дитячі прагнення тут підтримують. 15- річний Оскар цікавиться театром і журналістикою. І сам вже проводить заняття для новачків. Хоча прийшов сюди вимушено.

Головне, щоб вихователь мав контакт із дітьми і був для них і авторитетом і другом. А ще тут вчать взаємодіяти у команді і вміти вирішувати проблеми. Причому кожна дитина сама обирає формат свого розвитку.

До слова, Факти писали, де хочуть відпочити українці влітку.

Опубліковано Червень, 14 в 10:28



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