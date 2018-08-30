Факти / Відео / Україна / Дизель-шоу розпочинає новий сезон: що підготували гумористи/

Дизель-шоу розпочинає новий сезон: що підготували гумористи

До початку нового 4-го сезону Дизель шоу – залишився один день. За кулісами десятки людей завершують останні приготування – прасують костюми, перевіряють реквізити, налаштовують світло. Актори відточують номери.

На одеській сцені разом із Дизелями виступатимуть їхні друзі – Сергій Писаренко та Євген Нікішин.

Читайте: Театр Тіней зняв пародію на Дизель Шоу

Актори дизель шоу впевнені – нова програма сподобається одеситам, як і в попередні 2 роки. Цього разу підготували для українців 22 гумористичні номери. А вже після кількагодинного концерту та зйомок актори мріють про довгоочікуваний відпочинок.

Нові серії дизелів повертаються на екран уже завтра (31 серпня) о 21.30, одразу після випуску Фактів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Дизель Шоу висміяли дівчат, незадоволених своєю зовнішністю

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Як лікарі ділять пенсіонерку
Медреформа: як лікарі ділять пацієнтів
Дизель шоу
Приїзд, Бухавєй, від’їзд: випускний “по-новому” в Дизель Шоу
дизель шоу
Дизель Шоу висміяли дівчат, незадоволених своєю зовнішністю
Дизель Шоу
Дизель Шоу показали, як відвідувачі спортзалів готуються до літа
Той випадок, коли весілля пішло не за планом
Батюшка потрапив у ДТП: у Дизель шоу розповіли, хто винен
дизель шоу
Помінялися місцями: Театр Тіней зняв пародію на Дизель Шоу
Дизель Шоу
Як Дизель Шоу відзначали третій день народження

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка