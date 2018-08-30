Дизель-шоу розпочинає новий сезон: що підготували гумористи

До початку нового 4-го сезону Дизель шоу – залишився один день. За кулісами десятки людей завершують останні приготування – прасують костюми, перевіряють реквізити, налаштовують світло. Актори відточують номери.

На одеській сцені разом із Дизелями виступатимуть їхні друзі – Сергій Писаренко та Євген Нікішин.

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Актори дизель шоу впевнені – нова програма сподобається одеситам, як і в попередні 2 роки. Цього разу підготували для українців 22 гумористичні номери. А вже після кількагодинного концерту та зйомок актори мріють про довгоочікуваний відпочинок.

Нові серії дизелів повертаються на екран уже завтра (31 серпня) о 21.30, одразу після випуску Фактів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Дизель Шоу висміяли дівчат, незадоволених своєю зовнішністю

Опубліковано Серпень, 30 в 21:52



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