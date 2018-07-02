Джон Малкович і Рікардо Муті: грандіозний концерт на Софійській площі

Безсмертна музика Джузеппе Верді просто неба на Софійській площі. 300 музикантів з Італії та України виступили в середмісті столиці. І злива не стала на заваді. Диригував зірковий Рікардо Муті – один із найвідоміших диригентів світу.

Мову музики розуміють усі, тож вона здатна змінити світ на краще. У цьому переконаний диригент зі світовим ім’ям Рікардо Муті. 20 років тому він створив проект шляхи дружби. Перший міжнародний концерт просто неба – у розбомбленому Сараєві. Далі древні столиці Бейрут, Єрусалим, Єреван, Стамбул. Грали і в Дамаску, Токіо, Нью-Йорку. Тепер у Києві, ще одному древньому прекрасному місті.

Для концерту невипадково обрали Софійську площу. Це майдан біля одного з найстаріших і найпрекрасніших християнських храмів у світі. Через зливу розпочинають на годину пізніше. Маестро Рікардо Муті зустрічають гучними оплесками.

Такі концерти свідчать про те, що Україна повертається до Європи, каже президент Петро Порошенко. Він зі сцени згадує оперного співака Василя Сліпака, який два роки тому загинув на фронті, боронячи Батьківщину. І закликає звільнити Олега Сенцова.

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За відстоювання цінностей миру і свободи Порошенко нагородив Муті й голлівудського актора Джона Малковича. Він читав присвяту американському президентові Аврааму Лінкольну – про скасування рабства.

Лінкольн – серед найважливіших людей, які виступали проти рабства. Яке існувало раніше, але на жаль, лишається й нині. І саме Лінкольн зміг донести до людей, що така практика була насправді жахливою.

І ось музика злітає у нічне небо.

Безсмертний Джузеппе Верді у центрі української столиці. У виконанні оркестру з 300 музикантів та виконавців із Італії, Києва та Маріуполя.

Слухачі зачаровані тим, що відбувається на сцені.

До слова, світові зірки опер на Софійській площі – концерт класичної музики у Києві.

Опубліковано Липень, 02 в 11:56



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