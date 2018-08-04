€18 тис. за рогатого! У Львові з’явились нові трамваї з Німеччини

18 тис. євро за кожен з рогатих, та ще 24 за розмитнення. Саме стільки у Львові заплатили за першу партію вживаних трамваїв з Німеччини. З тридцяти придбаних наразі отримали шість. Всі виготовлені у Чехії майже 40 років тому. Попри вік, оснащені новою електронікою, і споживають на 20-30% менше енергії.

Втім їздитимуть на цьому транспорті львів’яни не скоро – вони не пристосовані до українських колій. Рейки майже на півметра вужчі. Відтак рогатих переобладнують.

Не розрахований німецький електротранспорт і на зупинки з високими тротуарами. Таких у місті чимало. Двері перероблятимуть, скільки на це потрібно часу і грошей, поки не відомо.

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Наступну партію закордонного транспорту очікують наприкінці серпня.

Рішення придбати такі ж самі трамваї не підтримують громадські активісти. За гроші, що витратили на німецькі рогаті, простіше було б модернізувати ті, які маємо.

Натомість посадовці відповідають: модернізувати старі вагони – складно. А один новий трамвай коштував би як усі тридцять вживаних. Обіцяють, перший колійний з Німеччини запустять на вулиці Львова 3 вересня.

До слова, Кличко відкрив відремонтовану зупинку на Борщагівській лінії швидкісного трамвая.

Опубліковано Серпень, 04 в 20:11



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