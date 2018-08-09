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€3 тис. за пляшку з піском. На Сардинії чоловіка оштрафували за сувенір

Тисяча євро за пляшку піску.

На Сардинії оштрафували 40-річного британця. Він всього лише хотів привезти додому пісок з батьківщини. Адже народився у Неаполі.

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Але романтика спіймали на гарячому карабінери. Від минулого року на Сардинії пісок – святе. За його крадіжку штраф від 500 доларів до 3 тисяч.

Виявляється, раніше серед туристів було дуже популярним брати з острова пісок на згадку, вивозили тоннами. Місцева влада, вирішила – це шкодить острову і ввела заборону.

До слова, конфуз на військовому параді перед Єлизаветою II. Підвів полковий поні.

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