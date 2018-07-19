€300 за 100 гр – як в Україні вирощують ікру з равликів та чим корисна

Їх вирощують на невеличкій фермі, де працює всього 10 фахівців. Аби отримувати диво-делікатес, равликам створили вологий середземноморський клімат.

Волого та спекотно, аби на світ з’явилася ікра середземноморського равлика, потрібен інкубатор – тут молюск відкладає яйця. Частину ікри залишають тут, аби народилися нові малюки.

А це “дитячий садок” равликів – тут на спеціальному пасовищі вирощують молюсків. Власники ферми жартують, кажуть, бізнес для ледачих. Равлик невибагливий, майже не хворіє, а технологія виробництва – проста. На одному гектарі можна виростити їх 10 тонн.

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Унікальний делікатес – ікра равлика схожа на перлини, вона біла, іноді рожева. Ікра равлика, кажуть фахівці, корисніша за найдорожчі види рибних аналогів. Про її користь, а також м’яса середземноморського равлика і годі говорити. У хімічному складі велика кількість вітамінів і мінералів.

М’ясо равликів містить незамінну амінокислоту – луцин, до складу якої входить холін, який необхідний для нашого організму, ікра унікальна за своїм складом, тому що десь на 30-32% в ній міститься легкозасвоюваного білка.

Все отримане на равликовій фермі, іде на експорт – в Україні культури споживання такого продукту немає. 100 грамів ікри середземноморського равлика за кордоном коштує від 300 євро.

Товар дуже популярний особливо на ринках Європи та в Арабських Еміратах. Найкращі світові ресторатори закуповують ікру в українських фермерів насамперед через особливий смак та користь.

До слова, Факти писали про імпорт риби з Норвегії: як ловлять та шлях в Україну.

Опубліковано Липень, 19 в 15:00



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