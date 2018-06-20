Ефективна тактика: військові зупинили бойовиків під Горлівкою

Червоний та на перший погляд спокійний захід сонця над воюючим Донбасом. Тишу ледь розрізають тонкі співи польових пташок. Українські захисники готуються до чергової важкої ночі поблизу окупованої Горлівки. Та переконують, затишшя часто на фронті оманливе.

Це вже друга ротація Юрія у складі Королівської бригади на фронт. Перед армією була самооборона Майдану, потім військова операція на Луганщині, зараз несе службу за лічені кілометри від Горлівки. Як тільки спадають сутінки хлопці пильнують в тепловізор.

Та спокій триває не довго. Перші автоматні черги з боку ворога по сусіднім позиціях як натяк, що слід готуватися до напруженої ночі.

На мить все затихає. По раціям інформація – в небі пролітає безпілотник ОБСЄ. Гул стоїть немов від вантажівки хоча візуально помітити його неможливо. Бійці кажуть, дрон моніторингової місії спеціально летить так шумно аби його не сплутали із ворожим безпілотником та не відкрили вогонь.

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Значить є кілька хвилин аби приготувати каву та прогнати сон.

Заряд енергії знадобився хлопцям вже за кілька хвилин. Традиційно війна розпочинається як у звичайному житті побутова бійка. Ворог вогнем із кулемета зачепив наш фланг оборони. За командою слід допомогти побратимам.

Тактика у військових проста, але ефективна – виманити ворога аби той відкрив свої позиції. Зайвий раз бійці вогонь не відкривають. Проаналізувавши ситуації та виявивши розташування ворога приймають рішення подавити його вогнем.

Аргументи на бойовиків подіяли. Світанок зустрічаємо вже в повній тиші, яку цього разу замість куль, слухають тонкі співи польових пташок.

До слова, за минулу добу незаконні збройні формування 26 разів порушували режим припинення вогню, поранення отримали троє українських військовослужбовців.

Опубліковано Червень, 20 в 14:10



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