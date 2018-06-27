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Еко-відпочинок у Греції: ціни 2018 та як дістатись

Йоганес  – зі Швеції, Еліс  – з Британії, і новачки зі Сполучених Штатів. Всі вони на грецькому  острові Евія  вчаться будувати екологічне житло  з нехитрих матеріалів.

Йоганес приїхав на тиждень, живе вже 3 місяці. І їхати поки не збирається: надто привітне тутешнє сонце порівняно  зі швецьким.

Замість університету  хлопець подорожує світом, – у свої 19 вже пожив у Новій Зеландії. Вирішив опанувати працю руками. Каже, так завжди на хліб можна заробити.

Кожну нову будівлю тут  зводять  з урахуванням минулого досвіду. Перші будиночки зводили просто з дерева. Тепер застосовують енергоефективний, і доступний природний матеріал.

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Спірос впевнений, що в цьому будиночку можна буде легко й зимувати. Лютих морозів у Греції немає, нульову температуру чи легкий мінус – витримає. Великі вікна, виявляється  допомагають накопичувати тепло.

Айтішники, дизайнери, менеджери самі навчилися вправно штукатурити – й майстер-класи готові проводити.

Апостолус, засновник еко-руху, постійно живе тут 8 років. Просто втекти від людської цивілізації, каже, замало. Треба її рятувати.

Життя облаштоване тут як у справжній комуні: разом працюють,  їдять та відпочивають. Протягом року проводять різні майстер-класи та семінари, все – про екожиття.

Десятиденне перебування  коштує майже 200 євро. За поєднання навчання з відпочинком, виходить зовсім недорого.

До слова, українських моряків, яких понад рік не випускали з Греції, повернули додому.

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