Екокатастрофа у Криму: що сталося та як це вплинуло на природу та людей

Через отруйні викиди на заводі Титан в окупованому Криму постраждали діти на Херсонщині. У селі Преображенка у 14 дітей підозрюють інтоксикацію невідомою речовиною.

Усі скаржаться на подразнення в горлі і сльозотечу. Напередодні на такі ж симптоми скаржилися і дорослі.

Сьогодні вітер знову дме від заводу Кримський Титан. Жителі села відчувають у повітрі хімічний запах, кислий пил, а всі предмети за ніч покрились маслянистим нальотом.

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“Влада” анексованого Криму розсилає мешканцям смс з попередженням про кислотні дощі, які можуть спричинити пухирі на шкірі. Зливи сьогодні були в Сімферополі і Севастополі – містяни зняли на мобільні телефони справжній кислотний дощ і хімічну піну після зливи.

Екокатастрофа у Криму: що насправді спричинило хімічні викиди? Це недбальство робітників і так званої “влади” 47%, 42 votes 42 votes 47% 47%

Винні російські військові, які скинули снаряди 40%, 36 votes 36 votes 40% 40%

Це дійсно нещасний випадок на заводі Титан 13%, 12 votes 12 votes 13% 13% Всього голосів: 90 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

До слова, у комісії уряду є дві версії, чим викликані шкідливі викиди в атмосферу на заводі Титан в окупованому Криму.

Опубліковано Вересень, 06 в 21:39



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