Екокатастрофа у Криму: що сталося та як це вплинуло на природу та людей
Через отруйні викиди на заводі Титан в окупованому Криму постраждали діти на Херсонщині. У селі Преображенка у 14 дітей підозрюють інтоксикацію невідомою речовиною.
Усі скаржаться на подразнення в горлі і сльозотечу. Напередодні на такі ж симптоми скаржилися і дорослі.
Сьогодні вітер знову дме від заводу Кримський Титан. Жителі села відчувають у повітрі хімічний запах, кислий пил, а всі предмети за ніч покрились маслянистим нальотом.
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“Влада” анексованого Криму розсилає мешканцям смс з попередженням про кислотні дощі, які можуть спричинити пухирі на шкірі. Зливи сьогодні були в Сімферополі і Севастополі – містяни зняли на мобільні телефони справжній кислотний дощ і хімічну піну після зливи.
Екокатастрофа у Криму: що насправді спричинило хімічні викиди?
- Це недбальство робітників і так званої “влади” 47%, 42 votes42 votes 47%47%
- Винні російські військові, які скинули снаряди 40%, 36 votes36 votes 40%40%
- Це дійсно нещасний випадок на заводі Титан 13%, 12 votes12 votes 13%13%
До слова, у комісії уряду є дві версії, чим викликані шкідливі викиди в атмосферу на заводі Титан в окупованому Криму.
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