Екологічна безпека в МХП: очистка стічних вод та ультрафіолетове знезараження

Ринок птахівництва стрімко розвивається. Із збільшенням обсягів виробництва виникає проблема впливу продуктів птахівництва на довкілля. У компанії МХП розповіли, що один із принципів роботи усіх підприємств холдингу — це екологічна безпека, що досягається завдяки процесам, які мінімізують відходи. По-перше, це очистка стічних вод.

– Функціонує хіміко-технологічна лабораторія, яка здійснює внутрішній контроль за очисткою стоків. Крім того існує державний контроль, державний нагляд, який здійснює, в тому числі, і державна екологічна інспекція України, – говорить Олександр Семенець, головний еколог МХП.

Стічні води проходять декілька етапів очистки: первинна — механічна та знежирення — на кожному етапі виробництва. Потім вода потрапляє на споруду, де проходить біологічне очищення та доочистку за допомогою піску та вугілля. Останній етап — ультрафіолетове знезараження води.

– Система у нас повністю автоматична. Оператори в складі 2 людини стежать, якщо відбувся якийсь збій,- коментує Валентин Юдін, провідний інженер.

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А для ефективної утилізації пташиного посліду агрохолдинг МХП завершує будівництво біогазового комплексу.

– В нас передбачено будівництво ще одного біогазового комплексу потужністю 10 мегават. Коли ми все це побудуємо, то весь курячій послід буде перероблятися на цьому комплексі в органічні добрива, біогаз і відповідно в альтернативну енергетику, – говорить Іван Тракслер, директор, ПРАТ МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ.

Освоєння нових технологій, застосування енергоефективних рішень та новітніх розробок дає змогу розширювати виробництво без шкоди довкіллю та людям.

Нагадаємо, на Львівщині на сміттєвому полігоні запустили сортувальну лінію.

Опубліковано Липень, 05 в 19:21



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