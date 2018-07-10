Екологічна толока – у Харкові з річки витягли тони сміття

Невеличка річка Харків – тече через усе місто і впадає в Сіверський Донець – найважливіше джерело питної води сходу країни. Ще 10 років такого недбальства і вода стане отрутою.

Понад півсотні підприємців, айтішників, волонтерів зібралися аби вичистити бодай кілька кілометрів річки. Те, що бачать – шокує. Працюють кількома фронтами – пішоходи та велосипедисти на суходолі, байдарочники – на воді. Їм назустріч рухається група еко-бобрів – юні рятівники планети.

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Вузькі човни дістаються вглиб очерету – лише одна зупинка і кілька мішків сміття. У затоках цілі острови з пластику та поліетилену – живність та рослини просто гинуть.

Наступну еко-толоку активісти влаштують 12 серпня, прибиратимуть Журавлівський гідропарк – найпопулярніше місце відпочинку городян. Долучитися до порятунку планети можуть всі охочі і для цього варто лише взяти гумові рукавички і прийти на пляж.

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Опубліковано Липень, 10 в 18:09



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