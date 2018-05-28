Екологічне лихо на Хмельниччині: сирзавод знищує річку

Екологічна біда загрожує Хмельниччині – річка Калюс, яка ще десятиліття тому була повноводною, перетворюється на замулений струмок.

Уже два роки активісти селища Віньківці вимагають від місцевого сирзаводу та комунального підприємства навести лад із очисними спорудами. Бо саме вони, впевнені люди – винуватці забруднення річки.

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Однак, ні приписи, ні штрафи, проблеми не вирішують.

Жирна плівка на воді, а дно у білому замулі. Так нині виглядає річка Калюс на Хмельниччині.

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Опубліковано Травень, 28 в 13:59



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