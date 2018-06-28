Економічна зброя для шантажу: будування Північного потіку-2

Газ – чи не основний механізм тиску Росії на увесь вільний світ. Окрім політичного впливу це ще й джерело корупції. Будівництво нового газопроводу до Німеччини поставить Європу у дуже скрутне становище, а для України означатиме кінець унікальної газотранспортної системи. Досі вона залишається чи не головним чинником, який стримує Путіна від загарбання України.

Зупинити будівництво другого північного потоку можна лише з допомогою США. Голови Парламентів України, Молдови, Литви, Грузії та Польщі мали закриту зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Полом Раяном, де питання санкцій було головним.

Спікер Раян дуже гостро відчувають небезпеку впровадження Північного потіку-2 і розглядають механізм впровадження санкцій. З моменту, коли будуть впроваджені санкції проти усіх компаній, які беруть участь у цьому проекті, звичайно, цей проект залишиться тільки проектом.

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Впровадження санкцій можна очікувати уже найближчим часом, адже у Вашингтоні розуміють їхню важливість. Росіяни уже не раз використовували газ як економічну зброю для шантажу. Двічі українці залишалися без тепла у найлютіші морози. Страждала від Росії і Молдова.

Коли ми підписали угоду з ЄС про асоціацію, до Кишиніва приїхав тепер уже колишній віце-прем’єр міністр Росії містер Рогозін. І між іншим він сказав: Не забувайте, що зима наближається і ви можете замерзнути.

У Кремлі прагнуть повернути вплив над територіями, які колись входили до складу СРСР, і не гребують будь-якими методами. Тому ще одне важливе питання – кібер-безпека. Росіяни через хакерів можуть вплинути на результати виборів в Україні наступного року. По допомогу наші дипломати звернулися до американців. А ще просили визнати голодомор 85 років тому – геноцидом українського народу. Відповідна резолюція у Конгресі США уже зареєстрована.

До слова, реалізація Мінських домовленостей та встановлення миру на сході України залежать від рішення Москви.

Опубліковано Червень, 28 в 20:15



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