Економія замість екології: чому українці масово завозять авто з Німеччини

Німеччина десятиліттями була лідером із виробництва і продажу дизельних автомобілів, а тепер поступово стає лідером у боротьбі за екологічні стандарти. Від початку 2018-го тут не лише скоротилися продажі дизелю до 40%, але й у кількох містах на деяких вулицях запровадили табу на такі машини. Фахівці пояснюють – це не примха, а реальне піклування про природу. Адже окрім традиційних викидів вуглецю у дизелів є ще більша небезпека – оксид азоту.

Навіть перші, здавалося б символічні, заборони подіяли на дисциплінованих німців і вони почали відмовлятися від деяких видів дизелю. Так за минулий рік на експорт пішло майже 250 тисяч уживаних автівок з дизельними двигунами. Дорожчі моделі охоче купували сусідні австрійці і французи, чимало машин потрапило і до Італії.

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А от дешевші і старіші найактивніше експортували до Хорватії та України. Чимало українців скористалися нормами закону і самі поїхали за авто до Європи. Але для більшості наших автовласників питання екології традиційно чи не на останньому місці, кажуть фахівці. Поки в Україні немає техогляду – чимало хитрунів просто витягують фільтри і обладнання, яке контролює викиди шкідливих речовин.

Натомість українці добре думають про економію. На автомобільних базарах нині величезний вибір машин: бензинові, дизельні, гібридні і чимало електрокарів. Однак дослідження показують, що українці поки більше довіряють саме бензиновим двигунам. І причина цьому – гроші, адже купивши таку машину, більшість українців одразу ж встановлюють на неї газове обладнання.

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Опубліковано Серпень, 23 в 15:33



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