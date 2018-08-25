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Ековідпочинок на Прикарпатті: що пропонують, ціни та як доїхати

На Прикарпатті пропонують ековідпочинок. Там між смереками, на відстані від поселень розташувався мальовничий хутір – з автентичними дерев’яними будиночками, вівцями та цілющим медом.

Це ідеальне місце для тих, хто хоче відчути автентику цих країв, насолодитися диким лісом та пожити наодинці з природою.

Зі свіжого молока одразу на місці варять сири – будз та вурду.

Сон на виправленій вовні, накриватися доведеться ліжниками – ночівля в такому будиночку на двох коштує 300 гривень.

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Тут будують дегустаційний зал, спеціальні погреби для зберігання сирів та наливок. А ще тут є став, де розводять форель. Дістатися сюди доволі просто, дорога з гравію.

Раніше Факти ICTV писали, що подивитися у Вилково та ціни.

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