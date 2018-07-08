Екзотичні дерева та чагарники. У Миколаєві вандали понівечили унікальний дендропарк

Олександр Войхевич із сумом розповідає, як містяни понівечили справу його рук. Рік тому разом із однодумцями він втілив мрію всього життя.

На місці звалища в центрі Корабельного району створив парк в італійському стилі. Тепер на місці вкрадених дерев Олександр поставив таблички-нагадування.

Ентузіасти власноруч монтували фонтан, клали плитку, саджали екзотичні дерева і декоративні чагарники, посіяли траву, по якій можна ходити.

Кожне дерево коштує від кількох сотень до кількох тисяч гривень. З бюджету міста на парк не взяли жодної копійки.

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Люди вкладали власні гроші, вигравали соціальні гранти. Загалом витратили півмільйона гривень.

Цього року автори парку виграли 150 тис грн у міському конкурсі громадських проектів. Планують придбати саджанці екзотичних дерев, щоб остаточно облаштувати дендропарк.

Парку потрібні садівник і охоронець. Передача на баланс міста проблему не вирішить – впевнені активісти. Адже жоден із міських парків не охороняється.

Тож поки повісили камеру спостереження і вивели зображення на монітор охоронцеві парковки по сусідству. Таблички про розкрадання і нівечення прибрали, щоб не спотворювали краєвид.

До слова, за 4 роки в столиці в ідремонтували та реконструювали 300 парків і скверів.

Опубліковано Липень, 08 в 13:45



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