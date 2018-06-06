Електрокари та альтернативна енергетика: учасник Нових лідерів Костянтин Євтушенко

Учасник телепроекту Нові лідери Костянтин Євтушенко. Він домігся, аби знизили податки на ввезення електрокарів. Він впроваджує в країні альтернативну енергетику, і мріє, аби наша держава стала енергонезалежною.

А ще шукає однодумців, які так само – вірять у майбутнє й економічний успіх України.

Після зменшення податків кількість електрокарів в Україні подвоїлась. Ці автомобілі – не лише комфорт та економія, а й потужний прорив. Вони щадять екологію і наближають енергонезалежність держави.

Попри неприємно малу частку альтернативної енергетики в Україні – менше 2% – перспективи у держави величезні, переконаний Євтушенко. У нас не лише природні ресурси, а й мудрі голови, які вже впроваджують інновації у цій сфері.

Дивіться: Книга Дена Брауна українською Джерело: головоломки, смертельні сутички і втечі

Разом з командою Євтушенко збирається шукати в регіонах тих, хто може змінити країну. Комусь – бракує знань, щоб довести свою розробку до фінішу, комусь фінансів, а хтось просто не знає, куди постукати.

Вчора Факти ICTV писали про ще одного учасника телепроекту Нові лідери – Олексія Паращенко – автор проекту Безкоштовний спорт дітям.

Опубліковано Червень, 06 в 10:57



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.