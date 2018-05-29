Електронний пастух і відбірні трави – молочний бізнес в Україні

90 жителів Біща та Поручина вирішили об’єднатися у кооператив Годувальниця. Відколи його заснували, в селі стало вигідніше утримувати корів.

50 гривень – це перше та єдине вкладення селян у розвиток молочного бізнесу. Решта суми понад 150 тисяч, шукали в районних та обласних бюджетах і у підприємців. У центрі села облаштували прийомний пункт. За 3 хвилини аналізатор молока видає усі показники якості продукту.

Більше молока – краща ціна. Нині кооператив закликає долучитися до бізнесу жителів і сусідніх сіл. Селяни хочуть купити електронних пастухів і засіяти пасовище сумішшю відбірних трав. Ще один спосіб втримати селян від виїзду на закордонні заробітки – ягідна кооперація, тож тут взялися вирощувати малину.

Гектар поля Володимиру дали як учаснику АТО. 3 роки тому, 15 соток він засадив малиною, за саджанці заплатив 2 тисячі гривень. А вже торік здав півтонни малини, чистий прибуток 9 тисяч гривень. Цього року чоловік досадив кілька рядків солодкої ягоди, продаватиме через кооператив і часник.

Дивіться: Вітчизняна мала авіація: як виготовляють та ціна надлегких літаків

Без кооперативу за садівництво чоловік би не взявся, не було б саджанців, обладнання та ринку збуту. Нині члени ягідного кооперативу обробляють понад 16 гектарів.

У селі Рибники – багатофункціональний кооператив. Обладнання купили за європейські гранти.

А ще тут працює брикетна лінія, чавлять олію, переробляють вощину. Спільним коштом закупили обладнання на мільйон і 600 тисяч гривень. На Тернопільщині діє понад півсотні кооперативів. З нового року запрацювало ще 6 селянських об’єднань.

До слова, українці дедалі активніше долучаються до боротьби за чисте довкілля – відтепер сортоване сміття на переробку приймають не лише спеціалізовані компанії, а й магазини.

Опубліковано Травень, 29 в 12:17



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.