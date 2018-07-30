Електрика – свято, дороги – кам’яна доба: село Бережани на Львівщині

Холодильники та чайники згорають від перепаду напруги, а автомобілі – мало не потопають у величезних ямах на дорозі після кожного дощу – мешканці села Бережани на Львівщині, живуть наче в кам’яному віці – без електроенергії можуть залишитись і на декілька діб, а головна дорога – схожа на занедбану стежку.

Асфальт тут ніколи не прокладали, адже шлях вузький і габаритній техніці проїхати складно. Селяни час від часу намагаються латати вибоїни власними силами – закидають їх щебенем. Та це не допомагає.

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У селі часто зникає електроенергія, іноді навіть на три доби. Через часті перепади напруги, люди бояться, аби не перегоріли прилади.

До слова, через аварійний міст на Прикарпатті щодня курсують тисячі машин, автобусів і вантажівок. Адже він стоїть на трасі державного значення Стрий – Мамалига.

Опубліковано Липень, 30 в 10:38



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