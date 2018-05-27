День Києва 2018: фани і кияни святкують разом

Сьогодні українці святкують день міста. На Майдані незалежності виступатимуть 3 оркестри, будуть марш-барабанщиці і різні перфоменси.

На Андріївському узвозі о 2-й годині вже багато людей, деякі майстри навіть там ночували, щоб зайняти місце для продажу своїх товарів. Сьогодні торгівля іде не дуже. Тому що, дуже багато майстрів приїздить з усієї України, і люди торгували напередодні.

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А потом вночі змушені були чекати, через те, що ціни на житло були аномальні. Однак сьогодні, починають підтягуватись і фанати, й усі кияни.

Скільки б не було у гаманці, а невеличкий сувенір купити можна.

Футбольні вболівальники уже відіспались від вчорашнього пива і напруженого слідкування за футбольними подіями, і вийшли на Андріївський узвіз, і сказали що їм дуже там подобається.

До слова, День Києва: як змінювалась столиця за останні десятиріччя.

День Києва – що будете робити? Я не святкую 66%, 31 vote 31 vote 66% 66%

Піду смажити шашлик 17%, 8 votes 8 votes 17% 17%

Обійду всі пам’ятки Києва 6%, 3 votes 3 votes 6% 6%

Буду відсипатися вдома після фіналу Ліги чемпіонів 6%, 3 votes 3 votes 6% 6%

Я вже гуляю по Хрещатику 4%, 2 votes 2 votes 4% 4% Всього голосів: 47 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Опубліковано Травень, 27 в 14:44



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