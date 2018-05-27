Факти / Відео / Україна / День Києва 2018: фани і кияни святкують разом/

День Києва 2018: фани і кияни святкують разом

Сьогодні українці святкують день міста. На Майдані незалежності виступатимуть 3 оркестри, будуть марш-барабанщиці і різні перфоменси.

На Андріївському узвозі о 2-й годині вже багато людей, деякі майстри навіть там ночували, щоб зайняти місце для продажу своїх товарів. Сьогодні торгівля іде не дуже. Тому що, дуже багато майстрів приїздить з усієї України, і люди торгували напередодні.

Читайте: Залізти у мильну бульбашку і пройти крізь шафу! 7 речей, які варто зробити у Києві 

А потом вночі змушені були чекати, через те, що ціни на житло були аномальні. Однак сьогодні, починають підтягуватись і фанати, й усі кияни.

Скільки б не було у гаманці, а невеличкий сувенір купити можна.

Футбольні вболівальники уже відіспались від вчорашнього пива і напруженого слідкування за футбольними подіями, і вийшли на Андріївський узвіз, і сказали що їм дуже там подобається.

До слова, День Києва: як змінювалась столиця за останні десятиріччя.

День Києва – що будете робити?

  • Я не святкую 66%, 31 vote
    31 vote 66%
    66%
  • Піду смажити шашлик 17%, 8 votes
    8 votes 17%
    17%
  • Обійду всі пам’ятки Києва 6%, 3 votes
    3 votes 6%
    6%
  • Буду відсипатися вдома після фіналу Ліги чемпіонів 6%, 3 votes
    3 votes 6%
    6%
  • Я вже гуляю по Хрещатику 4%, 2 votes
    2 votes 4%
    4%
Всього голосів: 47
Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

День Києва: як змінювалась столиця за останні десятиріччя

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка