День Києва 2018: фани і кияни святкують разом
Сьогодні українці святкують день міста. На Майдані незалежності виступатимуть 3 оркестри, будуть марш-барабанщиці і різні перфоменси.
На Андріївському узвозі о 2-й годині вже багато людей, деякі майстри навіть там ночували, щоб зайняти місце для продажу своїх товарів. Сьогодні торгівля іде не дуже. Тому що, дуже багато майстрів приїздить з усієї України, і люди торгували напередодні.
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А потом вночі змушені були чекати, через те, що ціни на житло були аномальні. Однак сьогодні, починають підтягуватись і фанати, й усі кияни.
Скільки б не було у гаманці, а невеличкий сувенір купити можна.
Футбольні вболівальники уже відіспались від вчорашнього пива і напруженого слідкування за футбольними подіями, і вийшли на Андріївський узвіз, і сказали що їм дуже там подобається.
До слова, День Києва: як змінювалась столиця за останні десятиріччя.
День Києва – що будете робити?
- Я не святкую 66%, 31 vote31 vote 66%66%
- Піду смажити шашлик 17%, 8 votes8 votes 17%17%
- Обійду всі пам’ятки Києва 6%, 3 votes3 votes 6%6%
- Буду відсипатися вдома після фіналу Ліги чемпіонів 6%, 3 votes3 votes 6%6%
- Я вже гуляю по Хрещатику 4%, 2 votes2 votes 4%4%