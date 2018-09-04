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Ескалація в Азовському морі, припинення дружби з Росією: які теми обговорювали у Свободі слова

Росія нарощує ескалацію в Азовському морі. Кількість суден, які росіяни не пропустили до наших портів, за два останні місяці літа рахуються вже сотнями. Київ був морально готовий до такого сценарію, запевнив у студії “Свободи слова” чільний дипломат Павло Клімкін.

Передусім – Україна збирається нарощувати там свою військову присутність. Також 30 вересня Київ має оголосити про припинення дії Договору про дружбу і співробітництво у Росії.

Серед головних завдань – не допустити реваншу проросійських сил на майбутніх виборах – адже українці всерйоз побоюються такої загрози.

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Раніше Факти ICTV повідомляли, що РФ затримала українське судно в Азовському морі

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