Ескалація в Азовському морі, припинення дружби з Росією: які теми обговорювали у Свободі слова
Росія нарощує ескалацію в Азовському морі. Кількість суден, які росіяни не пропустили до наших портів, за два останні місяці літа рахуються вже сотнями. Київ був морально готовий до такого сценарію, запевнив у студії “Свободи слова” чільний дипломат Павло Клімкін.
Передусім – Україна збирається нарощувати там свою військову присутність. Також 30 вересня Київ має оголосити про припинення дії Договору про дружбу і співробітництво у Росії.
Серед головних завдань – не допустити реваншу проросійських сил на майбутніх виборах – адже українці всерйоз побоюються такої загрози.
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