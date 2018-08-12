Ескалації на Донбасі: місцеві готують укриття

У ніч проти середи безпілотники ОБСЄ фіксують, як російські вантажівки ґрунтовою дорогою вриваються на територію України, оминаючи прикордонні пункти. Минулий тиждень на Донбасі підтвердив прогнози, Росія готується до чергової ескалації, місцеві тримають напоготові укриття.

На Авдіївську промзону повертаються нічні стрілецькі дуелі. Бронебійно-запальними патронами бойовики намагаються підпалити українські позиції.

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У Золотому бойовики керованою ракетою знищили армійський автомобіль, в Мар’їнці за тиждень три влучання у будинки місцевих.

Нагадаємо, атака ворожих снайперських груп на Мар’їнку триває другий тиждень поспіль. Близькість до ворога дозволяє противнику робити влучні постріли.

Опубліковано Серпень, 12 в 14:11



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