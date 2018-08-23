Факти ICTV підготували ролик на музику Скрябіна до Дня прапора України

«Не стидайся – то твоя земля, Не стидайся своєї країни. Добре там є, де нас нема, Стань для батька нормальним сином». (Уривок з пісні Скрябіна «Сам собі країна»)

Сьогодні День Державного прапора. Офіційно – свято відзначають з 2004-го.

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Як державний символ України прапор затвердили 28 січня 1992 року. Та історія синьо-жовтого стяга – тисячолітня.

Є декілька тлумачень кольорів нашого прапора. Найпоширенішим є трактування синього, як символу мирного неба, а жовтого – пшениці, а тому мирної праці та достатку.

Потужна і сильна країна – це тільки спільними зусиллями і разом. Пишаймося, що ми українці.

До речі, раніше ми публікували ретро-кадри з 1990-го, як над Україною замайорів синьо-жовтий прапор.

Опубліковано Серпень, 23 в 12:53



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