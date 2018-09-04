Факти ICTV. Спорт (04.09.2018)

Найактуальніші спортивні події 4 вересня: збірна України з футболу розпочала підготовку до матчів Ліги націй; Леся Цуренко вперше в кар’єрі вийшла до чвертьфіналу тенісного Гренд Слему – ЮС Оупен; легендарний бразильський нападник Роналдо придбав контрольний пакет акцій іспанського Вальядоліда.

Опубліковано Вересень, 04 в 10:09



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