Факти ICTV. Спорт (04.09.2018)
Найактуальніші спортивні події 4 вересня: збірна України з футболу розпочала підготовку до матчів Ліги націй; Леся Цуренко вперше в кар’єрі вийшла до чвертьфіналу тенісного Гренд Слему – ЮС Оупен; легендарний бразильський нападник Роналдо придбав контрольний пакет акцій іспанського Вальядоліда.
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2018-09-04
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